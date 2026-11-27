Baptisé Visions in the Night, cet album instrumental sortira le 10 décembre. Particularité : Kid Cudi ne le signera pas sous son nom habituel, mais sous le pseudonyme RAGER. L'idée est de se présenter comme producteur et de proposer uniquement des morceaux électroniques, sans paroles ni rap. Un projet qu'il aurait entièrement créé en seulement deux jours, lors d'un passage à Paris !

Pour accompagner cette sortie, il prépare aussi une grande soirée rave dans le centre de Los Angeles, avec des invités surprises. Le lieu et la date restent à préciser.

Un changement de style, mais pas un abandon du rap : Kid Cudi affirme avoir également terminé un autre album dans son style d'origine.

Petite explication : le nom RAGER fait référence à Mr. Rager, un personnage imaginé par le chanteur sur son album sorti en 2010.