C’est Kim Kardashian qui a confirmé, sur Instagram, entretenir une relation amoureuse avec le pilote de F1 britannique. Elle a publié une photo puis une courte vidéo, une virée à vélo en amoureux, dans les rues de New York. Une publication qui a mis fin à des mois de rumeurs. Kim Kardashian 45 ans et Lewis Hamilton 41 ans ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises – y compris avec les enfants de la star –, notamment lors de voyages à l’étranger.