L'influenceuse la plus connue au monde, Kim Kardashian, a été braquée violemment en 2016 dans son hôtel. Le commando qui lui a soutiré 9 millions d’euros de bijoux a été interpellé et jugé. Les papys braqueurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison dont trois ferme, pour le cerveau de l'opération âgé de 69 ans.

La justice doit maintenant fixer le montant des dommages et intérêts. Le réceptionniste de l'hôtel réclame 550 000 euros. Kim Kardashian elle demande un euro. Une somme symbolique uniquement afin de pouvoir tourner la page le plus vite possible La décision sur les intérêts civils qui clôturera cette affaire sera rendue le 15 septembre.