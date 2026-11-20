La star de téléréalité n'a pas dit son dernier mot ! Kim Kardashian veut toujours devenir avocate. La star américaine a annoncé qu'elle comptait repasser le barreau de Californie, après un premier échec en 2025. Elle préfère toutefois attendre le bon moment pour se replonger dans les révisions. Son parcours est déjà bien entamé : elle avait réussi le « baby bar », un examen intermédiaire, en 2021, après quatre tentatives.

Un projet qui lui tient à cœur depuis 2019, notamment pour suivre les traces de son père, Robert Kardashian, célèbre avocat américain. Et clin d'œil à l'actualité : elle incarne justement une avocate dans la série All's Fair !