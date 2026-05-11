La star de télévision espérait marcher dans les pas de son père, en devenant à son tour avocate. C’était même bien partie puisqu’elle avait obtenu son diplôme de droit l’an dernier mais l'examen final semble encore lui résister : le barreau, le Graal qui lui permettra effectivement d'exercer. Elle vient d’échouer pour la 3eme fois à l’examen du barreau. Elle aurait choisi de ne plus passer l'examen pour le moment, et donc de se laisser une pause dans son parcours juridique. Elle se dit épuisée physiquement et moralement.

En attendant, elle peut se consoler dans les bras de Lewis Hamilton, dont elle est apparue très proche ces dernières semaines.