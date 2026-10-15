Le DJ norvégien Kygo a annoncé une belle collaboration. Lui et la chanteuse américaine Ava Max préparent de nouveau un titre ensemble.Les deux artistes ont dévoilé un aperçu de cette nouvelle collaboration sur les réseaux sociaux! Leur précédent morceau, Whatever, avait marqué les esprits avec ses sonorités électro et sa reprise du célèbre tube de Shakira Whenever, Wherever.

Kygo retrouve donc la voix puissante d’Ava Max pour ce nouveau titre. La sortie est annoncée pour ce vendredi 16 octobre. Reste à voir si ce nouveau duo réussira à reproduire le succès de leur première collaboration