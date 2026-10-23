Kylie Jenner a capté l’attention de tout le monde lors du défilé Victoria’s Secret à Los Angeles. Pour sa toute première apparition sur ce podium, la star de téléréalité et entrepreneuse de 29 ans a sorti le grand jeu ! Elle portait le célèbre Fantasy Bra, un soutien-gorge exceptionnel orné de 4 410 diamants, dont un diamant jaune de plus de 75 carats. Sa valeur ? Environ 50 millions de dollars, soit près de 43 millions d’euros. C’est le modèle le plus cher de l’histoire de la marque.

Autre événement : cette pièce mythique faisait son grand retour sur le podium après huit ans d’absence. Kylie Jenner a défilé avec des ailes blanches en plumes et une petite jupe transparente. Dans le public, son compagnon, l’acteur Timothée Chalamet, et sa mère, Kris Jenner, étaient venus la soutenir.

Avec cette apparition spectaculaire, Victoria’s Secret mise aussi sur la puissance des célébrités et des réseaux sociaux pour faire parler de son défilé. Et visiblement, le pari est réussi !