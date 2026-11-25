L’Alsace à cœurs et en choeurs.
Les 19 et 20 décembre prochains les églises Sainte-Afre de Riedisheim et Sainte-Geneviève de Mulhouse vibreront au son de l’orchestre et de deux chœurs pour un concert de Noël inédit avec en point d’orgue, la création de deux œuvres du compositeur et organiste alsacien Dominique RITTER. Seront réunis le Liederkranz, choeur d’hommes de renom du sud-Alsace et un chœur de femmes constitué spécialement pour l’événement, associant le chœur « Kapadenom » dirigé par Raymonde Seiler et l’ensemble Gaïa sous la baguette d’Aude Rothenburger. Instigué par Dominique Ritter, cet événement fera la part belle à l’Alsace : sa tradition chorale et musicale vibrante et émouvante à chaque retour de Noël, sa culture, sa langue régionale aux contours tantôt tranchants, tantôt savoureux…. À propos des deux créations : S’Wihnachts Zegla Il s’agit d’une invitation à voyager au cœur du Noël alsacien. Proposant diﬀérentes haltes à travers des paysages sonores riches, variés et typiques, ce train musical fait la part belle à la double culture qui habite l’Alsacien. Il propose une refonte de chants traditionnels typiques à travers une structure et un traitement vocal et orchestral sortant des sentiers battus. De toutes les façons ce voyage musical cherche à émouvoir et à faire battre les cœurs d’enfants qui sommeillent en chacun de nous ! Le « Zit Zeiger » ô temps de Noël Cette œuvre évoque la fuite du temps….profiter de l’instant et de l’éphémère, savourer ses doux délices : Ce thème en a fait couler de l’encre… Inspiré par le célèbre : « Ô temps suspends ton vol et vous heures propices suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours » d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) la pérégrination musicale de Dominique Ritter invoquant sans cesse cette suspension du temps, semble se charger d’une émotion toujours croissante , posant une question fondamentale : Le Noël alsacien aurait-il ce pouvoir magique d’arrêter l’aiguille du temps en nous plongeant toujours et encore dans l’enfance ? Ces deux œuvres, point-d’orgue des concerts des 19 et 20 décembre seront précédées par un beau programme où chaque ensemble vocal nous fera goûter à sa manière à la magie de Noël. Deux concerts à ne pas manquer : Samedi 19 décembre à 20h00, église Sainte-Afre de Riedisheim. Dimanche 20 décembre à 16h30, église Sainte-Geneviève de Mulhouse
Date
du 19 décembre 2026 à 0h00
au 20 décembre 2026 à 0h00
Organisateur