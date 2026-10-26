L’arrivée de Saint Nicolas
Le saint Nicolas fait son arrivée dans le village Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas déambule dans le musée accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l'Écomusée d'Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée. La rencontre aura lieu à 16h30 au musée. Le 6 décembre 2026 de 10h à 18h. Dernière admission à 17h.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 6 décembre 2026 à 10h00
au 6 décembre 2026 à 18h00