L’Écomusée d’Alsace fête Noël
Vivez un Noël authentique à l’Écomusée d’Alsace Les traditions alsaciennes se partagent et se transmettent au fil d’une journée en famille ! Au détour des maisons à colombages, laissez-vous porter par la magie d’un Noël d’autrefois. Contes, saveurs gourmandes et animations créatives rythment votre découverte des traditions de fin d’année à l’Écomusée d’Alsace. Des animations pour petits et grands Assistez à l’ouverture du calendrier de l’Avent, découvrez les saveurs de Noël et créez vos décorations en argile. Poussez la porte de l’école au temps de Noël, explorez le Grenier aux Souvenirs et admirez une exposition d’anciens décors de Noël. Visites guidées autour des traditions alsaciennes, nourrissage des cochons et promenades en tracteur complètent cette journée, sans oublier les contes et veillées de Noël pour un moment de partage et d’émerveillement. Offrez-vous une parenthèse chaleureuse au cœur des traditions de Noël en Alsace ! Du 4 décembre 2026 au 3 janvier 2027 - du vendredi au dimanche et durant les vacances scolaires hors 24, 25 et 31 décembre. De 10h à 18h - Dernière admission à 17h.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 4 décembre 2026 à 10h00
au 3 janvier 2027 à 18h00