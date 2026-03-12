l'influence de Taylor Swift continue de s'étendre
Son influence s'étend jusqu'au dictionnaire ! On vous explique ...
Taylor Swift
Crédit : iHeartRadioCA
On le sait Taylor Swift possède une popularité impressionnante à travers le monde. Son influence est conséquente et on a une preuve supplémentaire ! Le mot “Swiftie”, popularisé par le sfas de Taylor Swift, a officiellement fait son entrée dans le dictionnaire ( dictionnary.com)
La définition officielle est donc : Swiftie = un fan de la musique de Taylor Swift