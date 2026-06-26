Kim Kardashian aurait généré près de 420 millions de dollars de valeur médiatique pour Gucci lors du Grand Prix de Monaco grâce à sa seule présence et à son exposition sur les réseaux sociaux. De son côté, Lewis Hamilton aurait contribué à créer environ 2,2 milliards d’euros de valeur boursière pour Ferrari après sa victoire au Grand Prix de Barcelone.

À eux deux, ils illustrent parfaitement l’impact que peuvent avoir certaines célébrités sur l’économie, les marques et les marchés financiers.