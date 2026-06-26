L'influence impressionnante de Kim Kardashian et Lewis Hamilton
Kim Kardashian et Lewis Hamilton prouvent qu’ils figurent parmi les personnalités les plus influentes au monde, chacun dans leur domaine. Et on a des chiffres …
Kim Kardashian
Crédit : Hayu
Kim Kardashian aurait généré près de 420 millions de dollars de valeur médiatique pour Gucci lors du Grand Prix de Monaco grâce à sa seule présence et à son exposition sur les réseaux sociaux. De son côté, Lewis Hamilton aurait contribué à créer environ 2,2 milliards d’euros de valeur boursière pour Ferrari après sa victoire au Grand Prix de Barcelone.
À eux deux, ils illustrent parfaitement l’impact que peuvent avoir certaines célébrités sur l’économie, les marques et les marchés financiers.