C’est sur Instagram que l’annonce a été faite : L’Oréal Paris a choisi son visage officiel pour sa ligne Homme. Et la marque a recruté le pilote de Formule 1 Charles Leclerc comme nouvel ambassadeur mondial. Il incarnera la ligne Men Expert et les soins capillaires de la marque, avec une première campagne prévue dès juin pour la gamme Hydra Energetic.

Présenté comme un homme aux multiples facettes — athlète, entrepreneur et artiste — Charles Leclerc se dit fier de rejoindre une marque qu’il connaît depuis l’enfance, notamment grâce à sa mère coiffeuse. Avec cette signature, L’Oréal Paris confirme sa stratégie : s’ancrer davantage dans le sport de haut niveau.