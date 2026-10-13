La billetterie du prochain spectacle des Enfoirés ouvre aujourd’hui à 10h. Et cette année, pas besoin d’aller à Paris ou à l’autre bout de la France : la troupe pose ses valises en Alsace, au Zénith de Strasbourg, du 12 au 18 janvier 2027. Sept représentations sont prévues, dont une répétition générale le 12 janvier, puis six concerts.

Sur scène, de nombreux artistes vont se mobiliser au profit des Restos du Cœur.

Et nouveauté en 2027 : les Enfoirés auront leur petit frère, « Les Enflures » ! Un spectacle 100 % humour imaginé par Jarry, avec notamment Kev Adams, Élodie Poux, Claudia Tagbo et Redouane Bougheraba. Rendez-vous les 4 et 5 avril 2027 au Casino de Paris, toujours au profit des Restos du Cœur.