La fête au village : 7 soirées d'été à l'Écomusée d'Alsace
Profitez des douces soirées d’été. Laissez-vous porter par l’ambiance des jeux traditionnels et défiez vos proches en tentant de gagner des lots. Flânez au cœur des ateliers et performances artistiques. Vous aurez l’occasion de rencontrer des villageois de caractère, qui partageront avec vous les commérages du moment. Nos musiciens vous donneront le pas pour entrer dans la danse de notre bal folk qui clôturera la soirée en beauté ! Animations les vendredis 10, 17, 24, 31 juillet – 7, 14 et 21 août 2026 de 17h à 22h
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 10 juillet 2026 à 17h00
au 10 juillet 2026 à 22h00