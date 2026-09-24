LA HIRTZ'ROSE - Edition 2026
🌸 La Hirtz'Rose : Courez, Marchez, Soutenez ! 🌸 Rejoignez-nous le dimanche 18 octobre 2026 à Hirtzfelden (68740) pour une journée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité ! Que vous soyez sportif accompli ou marcheur du dimanche, venez relever le défi au profit de la Ligue contre le cancer. ✨ Deux parcours pour une cause unique Choisissez votre façon de participer sur notre boucle de 6 km (dénivelé nul, accessible à tous) : - La Marche La Hirtz'Rose : Ouverte à tous (adultes et enfants). - La Course La Hirtz'Rose : Pour ceux qui souhaitent mettre un peu de rythme à leur engagement. 🎈 Bien plus qu'une simple course Tout au long de la journée, profitez d'un programme riche et engagé : Animations & Ravitaillement : De la musique et des ravitaillements gourmands jalonneront votre parcours. Prévention : Des stands d'information seront présents pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Village Local : Découvrez le savoir-faire de notre région avec le Salon des artisans et des entreprises présent sur place. 👕 Portez fièrement vos couleurs Affichez votre soutien en venant déguisé de la manière la plus originale, ou simplement en portant du rose ! 📍 Infos Pratiques : Tarif : 8,00 € (Inscription payante uniquement pour les adultes) Tarifs de groupe à partir de 10 personnes payantes : 65€ pour le groupe Lieu : Hirtzfelden (68). Engagement : 100% des bénéfices et dons reversés à la Ligue contre le cancer.
Lieu
68740 HIRTZFELDEN
Date
du 17 octobre 2026 à 14h00
au 18 octobre 2026 à 18h30