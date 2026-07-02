Alors que tout le monde ou presque parie sur un mariage prévu ce week end du 04/07 à New York pour Taylor Swift et Travis Kelce, les rumeurs autour d’un mariage déjà organisé affluent. Le couple se serait-il déjà marié, loin de la foule déchaînée ? Le post d’un wedding planner bien connu des stars a remué les spéculations en ligne. Il aurait été embauché pour le mariage de la pop star et du sportif, a posté un message qui fait référence à un grand événement qu’il a préparé avec son équipe.

Et dans le même temps : une spécialiste des réseaux sociaux qui aurait travaillé sur le même événement, a posté un message similaire sur son compte. « Ce soir a été un moment fort de ma carrière », peut-on lire sur une photo de New York