La marque de cosmétique Rhode créée par Hailey Bieber annonce son arrivée imminente en France. Arrivée prévue pour septembre prochain chez Sephora. Rhode c’est la marque ultra tendance de skincare du moment. Connue pour ses produits minimalistes et son esthétique clean girl, Rhode s’est imposée comme un incontournable dans le monde de la beauté à l’international.

Pourquoi Rhode est devenu un phénomène ? à cause de sa forte présence sur les réseaux et de ses produits très intagrammables ! Rhode est passée en 3 ans d’une petite marque lancée par Hailey Bieber à une marque skincare mondiale valorisée à 1 milliard de dollars. Elle commencera donc seulement à être vraiment accessible en France en septembre prochain !