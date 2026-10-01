Hailey Bieber lance donc officiellement sa marque de cosmétique Rhode en France. Sérum, crème hydratante, baume pour les lèvres etc.. ses produits qui s’arrachent déjà aux Etats Unis sont maintenant disponibles en France , chez Sephora ! Et pour ce lancement, l’américaine de 29 ans est venue en France. Elle était l’invitée de Yann Barthès dans Quotidien. Elle est revenue sur les liens qui l’unissent à notre pays. C’est chez nous qu’elle a défilé pour la première fois. L’une de ses premières couvertures, c’était pour un magazine français Jalouse.

Et surtout Hailey Bieber a ajouté que son mari était français ! Justin BIeber a de la famille qui vient de France a -t-elle confirmé sur le plateau !