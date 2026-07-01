Un défi nommé Le "three peaks challenge". Il consiste à gravir les monts culminants d'Écosse, d'Angleterre et du Pays de Galles, pour collecter des fonds pour des associations caritatives. La princesse de Galles, en rémission d'un cancer, relevé superbement ce défi ce week-end. La princesse Kate a effectué cette randonnée à but caritatif qui consiste donc à gravir en 24 heures les trois sommets : le Ben Nevis 1.345 mètres en Ecosse, le Scarfell Pike, 978 m en Angleterre et le Snowdon, 1085m au Pays de Galles.

A travers ce défi, elle souhaite sensibiliser le public à l’impact profond des maladies graves et à l’importance des soins de santé holistiques.