L’acteur américain a passé très récemment quelques jours en France, précisément dans la Loire. Il a séjourné trois jours à Saint-Just-en-Chevalet, un village de moins de 1 000 habitants, en compagnie de l'artiste JR. Ensemble, ils travaillent sur un documentaire consacré au père de Robert de Niro. Un artiste peintre qui a séjourné dans ce village. Personne n’était au courant de la venue de l’acteur. Le maire a été informé le jour même. L'acteur de 82 ans a pu visiter la maison où son père avait séjourné.

Cela fait 3 ans déjà que Robert de Niro et JR travaillent sur ce projet !