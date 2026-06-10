Laurent Ruquier a annoncé qu’il ne reviendra pas la prochaine saison. Il a été confronté à un choix et cette décision s’inscrit dans sa volonté de se recentrer sur le théâtre, un domaine qui lui tient particulièrement à cœur. Laurent Ruquier sera donc sur scène à partir du 16 septembre prochain. Sa présence au casting d'une pièce est incompatile avec un engagement pour l'émission.

L’animateur des Grosses Têtes ne ferme toutefois pas la porte au monde de la télévision. Si TF1 le rappelle pour faire Mask Singer dans les années à venir, pourquoi pas ?, a-t-il expliqué.