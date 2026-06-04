La jeune Madeline, une fillette de huit ans originaire de l’Ohio, aux États-Unis, et sa famille, ont fait le buzz récemment sur Tiktok avec une vidéo publiée le mois dernier. La petite fille a envoyé un avion en papier à son voisin musicien, qu’elle n’avait jamais rencontré. Elle l’entendait jouer de la guitare pendant qu’elle faisait ses devoirs. Du coup elle lui a demandé de bien vouloir jouer pour elle du Taylor Swift Ethan Hayes, 26 ans, connaissait l’une des chansons de la pop star, Love Story. La mère de Madeline, Natalie, a alors filmé toute la scène. La vidéo a été vue par plus de 3 millions de personnes.

Taylor Swift a visiblement été touchée par la jeune Madeline. La chanteuse a offert au jeune musicien et à Madeline une guitare dédicacée accompagnée d’un message.