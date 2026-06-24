Les fans de Madonna ne semblent pas près de découvrir son film biographique. La star comptait retracer sa carrière de plus de quarante ans dans un film. Elle avait coécrit le scénario et devait co-réaliser le film. Mais le projet semble encore au point mort. Universal Pictures a annulé le biopic en raison d’un désaccord. La cause est financière. Madonna a refusé de revoir ses ambitions à la baisse ce qui a posé un problème au niveau du budget requis pour le projet. Elle estime avoir eu une vie extraordinaire, une vie bien remplie et donc elle a besoin d’un gros budget.

Toutefois, Madonna annonce une bonne nouvelle : une collaboration avec Stromae. La reine de la pop a évoqué sa collaboration avec le chanteur belge sur My Sins Are My Savior, un titre de l'album Confessions II, qui sortira le 3 juillet.