Selon une information révélée par le site américain TMZ, Ben Affleck a accepté de céder ses parts de la luxueuse demeure située à Beverly Hills achetée pour 60 millions de dollars en 2023.

Ben Affleck vient de faire une croix sur plusieurs dizaines de millions de dollars au profit de la chanteuse. Le couple avait essayé de vendre la luxueuse demeure pour 68 millions de dollars. Prix abaissé à 52 millions deux mois plus tard. Sans qu’aucun acheteur ne se manifeste.

Jennifer Lopez est désormais l’unique propriétaire de ce manoir qui s’étend sur près de 4.000 mètres carrés