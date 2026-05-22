Le chanteur portoricain a lancé hier une collection à son nom avec donc la marque Zara. Une collection qui reprend beaucoup l’univers de Bad Bunny : vêtements oversize, looks streetwear, costumes légers. En fait, un mélange entre mode décontractée et élégante avec des couleurs inspirées de Porto Rico. On retrouve aussi des références à ses tenues du Super Bowl et du Met Gala, où il portait déjà du Zara.

Les prix restent assez accessibles ( t-shirts autour de 30 €, pantalons autour de 60 € par exemple)

Une décision qui divise parmi ses fans : si certains lui reprochent de s’allier à une marque qui multiplie les polémiques sociales et environnementales, d’autres disent qu’il rend la mode « plus accessible ».