La pop star colombienne Shakira a donné un méga concert ce week end. Elle a fait face à une marée humaine lors d'un concert gratuit sur la plage mythique de Copacabana, à Rio de Janeiro. Selon la mairie, deux millions de personnes étaient présentes. Le public a exulté quand, avec plus d'une heure de retard, la star est arrivée sur la scène monumentale de 1.345 m2.

Ce rendez-vous avait été inauguré en 2024 par Madonna, qui avait attiré 1,6 million de spectateurs, avant les 2,1 millions d'admirateurs réunis par Lady Gaga l'an dernier, selon les chiffres de la municipalité