On vous en avait parlé bien sûr sur Florfm : Eva Longoria a effectué un périple en France l'été dernier. Pour son émission “Searching for France” diffusée depuis quelques semaines sur CNN, elle est partie à la découverte de la culture et de la gastronomie hexagonales. Eva Longoria est allée de région en région. Là, elle est en pleine promo de son émission. Elle donne des interviews, s’exprime sur les réseaux sociaux ! Et avec seulement quelques mots, elle vient de faire le bonheur de toute l’Alsace : “Je ne m'y étais jamais rendue, Strasbourg, Colmar... C'était incroyable, la nourriture y est tellement différente ! Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, c'est alsacien. [...] j'ai été vraiment impressionnée par la région !"

En clair, la région française qu’Eva Longoria a préférée c’est l’Alsace !