Katy Perry était récemment de passage en Italie, à Rome ! Forcément elle est allée voir la fontaine de Trévise. Fontaine où la tradition veut que les visiteurs jettent une pièce pour attirer la chance et pour s’assurer un retour dans la Ville éternelle. Comme toute bonne touriste, Katy Perry a voulu se prêter au jeu mais elle a choisi une méthode bien à elle. Faute de monnaie, elle y a plongé sa carte bancaire !

La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Katy Perry explique que, comme elle le dit dans 'Save as Draft', elle ne m’embête pas avec la monnaie». Elle faisait référence à un titre de son album «Witness». La vidéo évidemment n’a pas tardé à faire réagir. Certains y voient une touche d’autodérision, d’autres s’interrogent sur le respect des traditions autour de ce monument emblématique qui voit passer quelque neuf millions de visiteurs par an