L’actrice et réalisatrice de 37 ans, et le chanteur britannique de 32 ans, envisageraient de franchir officiellement le pas, de se marier sans trop tarder. Ils auraient d'ores et déjà fixé la date. Les deux stars pourraient donc de se dire «oui» à la fin de l’année, révèle Page Six. D’après leur source, le couple aurait prévu «un petit mariage» «au Royaume-Uni, vers Noël». Ce dernier devrait se tenir en présence uniquement de leur famille et de leurs amis proches.

Une nouvelle étape pour le couple qui s’est fiancé le mois dernier, après seulement huit mois de relation.