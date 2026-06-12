On le sait, la popstar va se marier avec le sportif Travis Kelce ! Mariage le plus attendu de cette année 2026

Aperçus plusieurs fois ces derniers temps à New-York, tout porte à croire que c’est là que la cérémonie sera célébrée et ce serait pour le premier week-end de juillet. Il semblerait que leur mariage soit prévu au Madison Square Garden. Un lieu qui permettrait d’organiser le mariage à l’abri des regards. Ses multiples entrées et son parking sous-terrain vont permettre d’organiser l’arrivée des invités en toute discrétion, d’autant plus qu’ils risquent d’être nombreux. On parle de 1 000 invités. En ce qui concerne les noms de ces invités, on ne sait pas grand chose.

On sait juste que Selena Gomez et Gigi Hadid seront là puisqu’elles sont certaines des demoiselles d’honneur de Taylor Swift.