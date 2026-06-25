Le petit roi Arthur - Theater Baden Alsace
Le mythe médiéval à la sauce franco-allemande Artus rêve de devenir chevalier. Enfant unique et roi de son imaginaire, il voit son univers bouleversé par l’arrivée d’Arthur, son demi-frère francophone. Contraints de partager la même quête, ils partent à l’aventure entre le français et l’allemand. Dragons farfelus, princesses atypiques et quiproquos jalonnent leur parcours. Une fable tendre et drôle sur l’amitié, la jalousie – et l’art de trouver une langue commune.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 28 octobre 2026 à 14h00
au 28 octobre 2026 à 15h00
Organisateur