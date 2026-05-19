On ne sait pas trop quand cette histoire s’est passée mais elle s’est passée ! Alors que l’acteur américain était de passage dans le sud de la France, Leonardo DiCaprio a fait pleurer le serveur qui s’occupait de sa table. Le serveur a pleuré de joie. A la table de Leonardo Di Caprio se trouvait une quinzaine de personnes. Tous visiblement ont été ravis de l'accueil. Alors l’acteur a laissé un pourboire faramineux de 50 000 euros à un serveur.

Il a d’ailleurs payé avec une carte bancaire entièrement blanche sans logo de banque, sans chiffres, sans noms… Il s’agit d’une carte réservée aux grandes fortunes avec aucun plafond de paiement !