C’est l’info dont on parle le plus depuis hier : La légende est enfin de retour.

Céline Dion s’apprêterait effectivement à faire son grand retour sur scène. Ce qui a mis la puce à l’oreille des parisiens, ce sont des affiches publicitaires avec les inscriptions «Power of love » ou encore « Pour que tu m’aimes encore ». Elles ont fait leur apparition dans les rues parisiennes. Un clin d’œil aux emblématiques chansons de la star québécoise

La chanteuse donnera une série de concerts à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe, à partir de septembre 2026. Avec des temps de repos pour elle entre 2 concerts. Rappelons que Céline Dion souffre d'un trouble neurologique très rare, le syndrome de la personne raide, qui provoque des spasmes musculaires et qui affecte aussi ses cordes vocales.

L'artiste aux plus de 250 millions d'albums vendus n'est plus montée sur scène depuis son apparition depuis la Tour Eiffel pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L’annonce officielle de la tournée et la mise en vente des billets devraient intervenir dans les prochains jours.