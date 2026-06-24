Deux ans après avoir mis sa carrière en pause (juste après sa résidence à Las Vegas), il semblerait qu'Adele reprenne le chemin du studio. Selon de nouvelles informations, la chanteuse aurait quitté son domicile californien pour se rendre à Londres, où elle a été aperçue dans un studio dans le nord de Londres. C’est dans ce studio qu’elle avait enregistré une partie de son album "25", sorti en 2015. Une source a confié au journal The Sun que la chanteuse s’affairait à écrire et à enregistrer de nouveaux morceaux sur place. Elle a enchaîné les sessions la semaine dernière et y retournera très prochainement.