Didier Bourdon annonce préparer un nouveau projet avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. Invité de Tout Beau, Tout N9uf sur W9, le comédien a évoqué des retrouvailles des Inconnus.

Il a expliqué vouloir refaire quelque chose avec ses deux complices. Bernard Campan serait déjà d’accord.

Interrogé sur un retour au cinéma, Didier Bourdon décrit un format intermédiaire. Il s’agirait d’un live retransmis simultanément dans des cinémas en France. Le trio y présenterait des sketchs de son répertoire, notamment des moins connus, avec une part de création. Ce projet concerne donc les retrouvailles des trois humoristes autour de leurs sketchs.