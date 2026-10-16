Avant de devenir l’un des acteurs belges les plus populaires du cinéma français, François Damiens s’est illustré en tant que François L’Embrouille et de ses moments de gêne culte dans ses caméras cachées ! Si vous êtiez fan, bonne nouvelle : le roi des caméras cachées revient avec toujours le but de pousser des inconnus à bout devant une caméra qu’ils ne voient pas. Netflix annonce de nouvelles caméras cachées inédites de François Damiens, qui seront disponibles prochainement sur la plateforme. Il s’agira d’une série de 14 épisodes de 10 minutes.

Pour rappel, François Damiens n’a jamais complètement abandonné l’exercice. En 2014, il repartait notamment piéger des inconnus en Corse, avant d’aller encore plus loin quatre ans plus tard avec MON KET, son premier film comme réalisateur, largement tourné en caméra cachée.