Le retour des Pussycat Dolls
Initialement composé de 6 artistes, le groupe des Pussycat Dolls revient à 3… avec Nicole Scherzinger. Un single et une tournée sont déjà annoncés
Pussycat Dolls
Crédit : ruiwen
Ashley Roberts, Kimberly Wyatt et Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls ont annoncé leur retour en tant que trio. Les 3 autres membres ont décliné l’offre.
Le trio dévoile à présent un nouveau single, Club Song, et une tournée en 53 dates en Amérique du Nord et en Europe. Cette tournée débutera en juin prochain. Le trio se produira notamment à Paris le 19 septembre prochain pour son unique date en France. Les préventes auront lieu le 18 mars et en vente officielle le 20 mars.