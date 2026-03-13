Ashley Roberts, Kimberly Wyatt et Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls ont annoncé leur retour en tant que trio. Les 3 autres membres ont décliné l’offre.

Le trio dévoile à présent un nouveau single, Club Song, et une tournée en 53 dates en Amérique du Nord et en Europe. Cette tournée débutera en juin prochain. Le trio se produira notamment à Paris le 19 septembre prochain pour son unique date en France. Les préventes auront lieu le 18 mars et en vente officielle le 20 mars.