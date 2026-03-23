Nous vous en parlions sur Florfm vendredi. Les BTS ont fait leur grand retour. Vendredi, le groupe sud coréen BTS a sorti son album “Arirang”. Dès le premier jour, cet album s’est vendu à près de 4 millions d’exemplaires. Et samedi, les mégastars ont donné leur premier concert samedi depuis près de 4 ans. On parle d’un gigantesque spectacle de Kpop dans le centre de Seoul face à plus de 260.000 personnes. Comme ce retour est un événement au-delà des frontières du pays, des millions de personnes dans quelque 190 pays ont suivi le concert, diffusé en direct sur Netflix. Il précède une tournée mondiale de 82 dates, dont deux en France les 17 & 18 juillet prochain.