Le Met Gala c’est la grand-messe de la mode qui a été organisée ce lundi. Mais ce Met Gala fait l’objet d’une campagne de dénigrement en raison de l’implication du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos et sa compagne, Lauren Sanchez, dans l’organisation. Ils ont en effet été nommés présidents d’honneur pour leur généreux versement en tant que sponsors. On a le montant : le couple a versé 10 millions de dollars (8,53 millions d’euros) selon le site américain Page Six.

En novembre, l’annonce de leur mécénat avait rapidement déclenché des réactions négatives. Le collectif Everyone Hates Elon (Tout le monde déteste Elon) a dénoncé de nouveau les conditions de travail des employés d’Amazon dont certains seraient parfois contraints d’uriner dans des bouteilles pendant leurs heures de travail.