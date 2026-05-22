Seb la Frite vient de confirmer la fin de son histoire avec Lena Situation.

Les fans avaient remarqué que quelque chose avait changé depuis le début de l’année. Puis, le 31 mars, Léna Mahfouf de son vrai nom, avait boudé les 30 ans de Sébastien Frit. Enfin, leur désabonnement mutuel de leurs comptes Instagram, le 19 avril, est venu signer le coup de grâce de leur amour. Seb la Frite avait auparavant supprimé de son compte l’intégralité des photos de leur couple.

La confirmation de la rupture est venue du vidéaste, dans son nouveau documentaire “Trente”. Il évoque cette rupture clairement et indique avoir dû apprendre à laisser partir des gens qu’il aime !

Lena Situation, elle, en revanche ne s’est pas exprimée sur le sujet