Après YouTube, la mode, les podcasts et les tapis rouges… Léna Situations passe maintenant au cinéma! La créatrice de contenus de 28 ans fait ses débuts au cinéma dans « Spider Island », une comédie d’horreur tournée à l’île Maurice. Elle joue Jodi, l’une des influenceuses invitées à l’inauguration d’un hôtel de luxe sur une île paradisiaque. Sauf que, sous l’hôtel se cachent des araignées… et pas franchement du genre inoffensif !

Le film est sorti aux États-Unis le 28 août 2026 mais pas en France. Et pour l’instant chez nous , il n’y a aucune date de sortie annoncée . Il se pourrait même que le film n'arrive jamais dans les salles françaises. Spider Island est une production britannique, et sa sortie s’est faite de manière assez limitée à l’international.