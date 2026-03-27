D’abord rappel des faits : Karim Mahfouf, le père de l’influenceuse Lena Situations, avait appelé aux dons pour la compagnie des 3 Chardons, qui joue des spectacles de marionnettes dans les écoles maternelles. La compagnie est en difficulté financière depuis le covid alors pour renflouer les caisses et assurer sa survie, il a ouvert une cagnotte sur Ulule( 77 000 euros ont été collectés)

Mais des internautes s’offusquent du fait que sa fille n’ait pas elle-même renfloué la troupe. De nombreux commentaires s'étonnent que le père de l'une des influenceuses françaises les plus suivies et populaires ait besoin de faire appel aux dons pour sauver la compagnie. Lena Situation réagit. Elle indique qu’elle a évidemment contribué financièrement . Que la troupe a aussi voulu prendre les choses en main elle -même pour trouver l’argent et se sortir de cette situation compliquée