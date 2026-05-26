La demande était très forte… C’est désormais officiel ! La vice-présidente de Paris La Défense Arena, vient de confirmer que les concerts de Céline Dion à Paris seront filmés en vue d'une diffusion ultérieure d'envergure. En clair on pourra voir Céline Dion sur grand écran, en streaming ou en salle de cinéma ? Les modalités restent à préciser, mais l'ambition est clairement internationale. Après des années de combat contre le syndrome de la personne raide, la diva québécoise s'apprête à signer l'un des come-backs les plus forts de l'histoire de la musique

Une bonne nouvelle pour les fans qui n'ont pas pu prendre leurs billets.