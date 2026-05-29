Rihanna a investi 100 millions de dollars avec sa fondation dans la santé, l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat féminin et le climat ! À travers la "Clara Lionel Foundation", créée après le décès de sa grand-mère, la star finance depuis 2012 de nombreux projets humanitaires aux Caraïbes, aux États-Unis et en Afrique de l’Est. Hôpitaux, accès à l’éducation, soutien aux femmes entrepreneures ou encore reconstruction après des catastrophes naturelles : Rihanna continue d’utiliser sa réussite pour aider les autres.

Partie de presque rien à la Barbade, elle est aujourd’hui saluée pour sa générosité, son humanité et sa bienveillance bien au-delà de la musique.