Le moins qu’on puisse dire est que le programme a choisi de se renouveler pour cette 7eme saison. Le casting sera cette fois composé de nombreux comédiens et chanteurs. Une nouveauté, puisque ces dernières années, les humoristes étaient très nombreux à participer.

Des humoristes seront toujours présents. Il y en aura 2 : Gad Elmaleh et Leandre ( le nouveau sniper de “Quelle époque”). Présence aussi des acteurs José Garcia et Isabelle Nanty, des chanteurs Bigflo et Oli, Marine, Adèle Castillon ainsi que les Youtubeurs Lena Situations et Tom Baldetti. Tous devront relever le célèbre défi : faire rire leurs adversaires sans jamais craquer elle-même. Un rire et ils sont éliminés, et ils ne pourront ainsi pas remporter les 150 000 euros pour leur association.

Pour l’instant aucune date de diffusion n’a été confirmée. Ce sera sans doute pour le printemps prochain sur Prime Vidéo.

Philippe Lacheau est toujours en charge de la présentation.