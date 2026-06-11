Les retrouvailles entre Eva Longoria et Tony Parker

Des retrouvailles en France dans le cadre de l'émission d'Eva Longoria !

Eva Longoria
Eva Longoria
Crédit : Harald Kircher

15 ans après leur divorce, Eva Longoria et Tony se sont retrouvés. C’était à l’occasion du tournage de la série culinaire “Searching for France”diffusée sur CNN.  L’actrice a reçu la visite surprise de son ex-mari. Un très beau moment entre sourires, cuisine et complicité. 

Visiblement, ils ont tous les 2 laissé leur histoire d’amour derrière eux et ont su conserver une relation amicale et respectueuse. 

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