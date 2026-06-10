LES SORTIES CINÉ DU 10 JUIN 2026
Disclosure Day : de Steven Spielberg. Avec Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth
Synopsis : Si vous découvrez que nous ne sommes pas seuls ? Si on vous le montrait, vous le prouvait, ça vous ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.
Le Vertige : de Quentin Dupieux. Avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs Demoustier
Synopsis : C’est un film d’animation. Il a été tourné en prise de vues réelles, puis transformé en 3D façon ordinateur début 2000 ou Playstation 1. Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante : l’humanité toute entière vit dans une simulation…