Disclosure Day : de Steven Spielberg. Avec Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

Synopsis : Si vous découvrez que nous ne sommes pas seuls ? Si on vous le montrait, vous le prouvait, ça vous ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.