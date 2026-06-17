LES SORTIES CINÉ DU 17 JUIN 2026

Deviens génial : avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup

Synopsis : Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est… prof d’espagnol. Le voyage scolaire va se transformer en chaos. Pourtant, rien ne pourra l’empêcher de devenir le père que sa fille n’attend plus… et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial !

Backrooms : Avec Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Synopsis : Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles. Son gérant se perd dans un monde parallèle. Sa psychothérapeute est contrainte d'affronter l'inconnu dans le but de retrouver son patient . C’est un film d’horreur psychologique inspiré d’un phénomène né sur Internet, mis en scène par un réalisateur de 20 ans qui a fait ses armes sur Youtube, Kane Parsons. Backrooms est en passe d'être l'un des films les plus rentables de l’année 2026.