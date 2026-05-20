Star Wars: The Mandalorian and Grogu : Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White

Synopsis : La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu, de l’espère de Yoda.