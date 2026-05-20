LES SORTIES CINÉ DU 20 MAI 2026
Star Wars: The Mandalorian and Grogu : Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White
Synopsis : La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu, de l’espère de Yoda.
Les Goûteuses d'Hitler : Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun
Synopsis : Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme "goûteuse" pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d'autres camarades doivent manger afin de s'assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière…